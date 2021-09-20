OnePlus заявила, что флагман 2022 года будет работать с новой унифицированной ОС

Глава OnePlus Пит Лау (Pete Lau) в интервью The Verge рассказал о планах компании по развитию направления смартфонов. Он сообщил, что в этом году компания не планирует выпускать смартфоны OnePlus 9T или OnePlus 9T Pro. С 2016 года OnePlus традиционно выпускал обновленные версии текущих флагманских смартфонов с приставкой «Т». Последнее устройство серии T — это прошлогодний OnePlus 8T.

Лау также рассказал об объединении базы операционных систем OxygenOS и ColorOS в рамках частичного слияния с OPPO. По его словам, эти две операционные системы с ядром Android продолжат существовать под собственным именем и будут дальше предлагать свои уникальные функции. Первые смартфоны OnePlus на основе интегрированной программной платформы выйдут в следующем году. Объединенная ОС также станет доступна в качестве обновления для уже существующих аппаратов. Технологии быстрой зарядки обеих компаний, Warp Charge от OnePlus и SuperVOOC от OPPO, также объединятся в одну.

Отмечается, что эксперимент с выпуском устройств в разных ценовых категориях оказался достаточно успешным, поэтому в компании намерены продолжить следовать этой продуктовой стратегии. В будущем более доступные модели будут ориентироваться на конкретные рынки, тогда как флагманские смартфоны премиум и ультра-премиум класса будут доступны пользователям по всему миру. Компания намерена продолжить уделять много внимания камерам в своих смартфонах.