Новый iPad на платформе A13 Bionic и с iPadOS 15 за 329 долларов

Сегодня компания Apple представила iPad 9-го поколения. Цена новинки за версию с 64 Gb памяти составляет 329 долларов. Образовательные учреждения смогут приобретать новый iPad за 299 долларов.

Планшет базируется на более мощной однокристальной платформе A13 Bionic, которая на 20% быстрее по всем характеристикам предыдущей A12 Bionic. Как отметили на презентации, благодаря этому новый iPad в 6 раз быстрее самого популярного планшета на базе Android.

Основная камера iPad получила улучшенную систему автоматической фокусировки и лучше снимает в условиях слабого освещения, а фронтальная камера обзавелась 12 Мр сенсором со сверхширокоугольным объективом с углом обзора 122 градусов. Дисплей теперь поддерживает технологию автоматической подстройки цветовой температуры True Tone.

Новый iPad работает под управлением iPadOS 15, совместим с Apple Pencil первого поколения и наделен модулем LTE. В продажу планшет поступит на следующей неделе.