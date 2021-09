Новая игра «Аксилон: Легенда об Артефактах — пролог» от AzDimension

Компания AzDimension объявляет о выходе игры «Аксилон: Легенда об Артефактах — пролог». Это первый для студии опыт в разработке экшн-рпг в фантастическом мире. В основе мира игры лежит одноименная книга, написанная азербайджанским писателем Тимуром Азисовым.

В «Аксилон: Легенда об Артефактах — пролог» игроку предстоит противостоять Темному Лорду Сайрусу и его приспешникам, пытающимся захватить мир Аксилона. В этом герою помогут силы магии, щит, верный меч и наставления отца.



В игре на данный момент присутствует три этапа — лес, пещеры и снежная долина. В каждой из них есть свои уникальные цели. Игра достаточно короткая, так как является прологом к основной истории.

Компания AzDimension известна своим хоррором The Last DeadEnd, который вышел на PC и консолях. На данный момент студия также готовит к выпуску в Early Access новую игру «Evade the Light».

«Аксилон: Легенда об Артефактах — пролог» вышла для PC и распространяется бесплатно. Скачать игру можно по этой ссылке: https://store.steampowered.com/app/1745550/Axilon_Legend_of_Artifacts__Prologue/.