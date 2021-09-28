Nokia Purebook S14: ноутбук с процессором Intel и Windows 11

Сегодня в Индии был представлен ноутбук Nokia Purebook S14. Устройство оборудовано 14-дюймовым IPS-дисплеем разрешением Full HD. Новинка будет поставляться с операционной системой Windows 11 «из коробки».

Ноутбук предлагает процессор Intel Core 11 поколения (неназванная модель Core i5) с графикой Iris Xe. Объем оперативной памяти может составлять 8 или 16 Gb, вместимость твердотельного накопителя NVMe — 512 Gb.

Nokia Purebook S14 оснащен адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, веб-камерой и клавиатурой с подсветкой. Есть порты USB-C, USB 3.0, разъем HDMI, слот для microSD, а также 3,5-мм аудиоразъем. Вес приблизительно составляет 1,4 кг.

В продажу ноутбук поступит 3 октября по цене от 770 долларов.