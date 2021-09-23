Nokia G50: экран 6,82 дюйма и аккумулятор 5000 мА•ч за 270 долларов

Компания HMD Global представила смартфон среднего уровня Nokia G50 с поддержкой 5G. Аппарат получил экран диагональю 6,82 дюйма разрешением HD+. Заявлено 70% охвата цветового пространства NTSC.

В основе аппаратной платформы лежит процессор Qualcomm Snapdragon 480, который содержит графический ускоритель Adreno 619 и сотовый модем Snapdragon X51 5G. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb, емкость флеш-накопителя — 128 Gb, которую можно дополнить картой microSD. Основная камера тройная: 48 Мп, 5 Мп блок с широкоугольной оптикой и 2 Мп сенсор глубины. Фронтальная камера разрешением 8 Мп.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч с поддержкой 18-ваттной подзарядки. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, контроллер NFC, порт USB Type-C, FM-тюнер, 3,5-мм гнездо для наушников и боковой сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 173,83 × 77,68 × 8,85 мм, вес — 220 гр. На устройство установлена операционная система Android 11. Гарантированы два года обновлений ОС.

В продажу смартфон Nokia G50 поступит по ориентировочной цене 270 долларов.