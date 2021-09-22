Netflix выпустил свою первую VR-игру по мотивам анимационного сериала Eden

Стриминговый сервис Netflix выпустил свою первую VR-игру под названием Eden Unearthed. Тайтл создан по мотивам анимационного сериала Eden и доступен бесплатно в App Lab всем владельцам VR-шлемов Oculus Quest и Oculus Quest 2.

Приложения в App Lab не индексируются, как в Oculus Store, поэтому их можно публиковать без ведома посторонних, если не давать ссылку на конкретную страницу. Netflix, по всей видимости, так и поступил.

Действия Eden Unearthed разворачиваются в недалеком будущем, где люди вымерли, а планету заселили роботы. Игрок берет на себя роль одного из таких роботов. Здесь можно исследовать мир на мотоцикле (который нужно заправлять яблоками) и соревноваться с другими пользователями. Периодически игрок находит точки, в которых его ждут короткие истории, раскрывающие происходящее.

Отметим, что датой релиза игры в App Lab значится 20 апреля 2021 года. Вероятней всего, тогда билд игры добавили в магазин для закрытого тестирования.

Скачать бесплатно VR-игру Eden Unearthed для Oculus Quest можно по этой ссылке.