Netflix приобретает свою первую игровую студию Night School Studio

Потоковый гигант Netflix объявил о приобретении своей первой игровой студии. Ею стала Night School Studio, создавшая приключенческие игры Oxenfree и Afterparty.

Netflix последнее время активно развивается в направлении игр, ведь это способ заполучить новую аудиторию и увеличить число платных подписчиков со всего мира. Ожидается, что полноценный игровой сервис Netflix запустит уже в 2022 году.

«Netflix дает создателям фильмов, сериалов, а теперь и разработчикам игр беспрецедентную возможность создавать и доставлять отличные развлечения миллионам людей. Наши исследования в области повествовательного игрового процесса и послужной список Netflix по поддержке разных рассказчиков стали таким естественным сочетанием», — отметили в Night School Studio.

Глава отдела игр Netflix, Майк Верду (Mike Verdu), заявил, что в играх компании не будет никакой рекламы и внутриигровых покупок. Кроме этого, Netflix подтвердил, что не будет предлагать отдельную подписку на новую игровую услугу. Подписка на потоковую платформу будет предлагать фильмы, сериалы и игры.