Названа дата релиза Crysis Remastered Trilogy

Студия Crytek официально объявила дату премьеры Crysis Remastered Trilogy. Релиз трилогии состоится 15 октября.

Коллекция обновленных игр Crysis Remastered, Crysis 2 Remastered и Crysis 3 Remastered будут доступны на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и PC. Пользователи также смогут купить переиздание второй и третьей части игры по отдельности. Кроме того, ремастер первой части серии вскоре появится в Steam.

The suit changes all the rules. Crysis Remastered Trilogy, featuring Crysis 1, 2, and 3, will launch on October 15th for PS4 & 5, X1 & XSX/S, Switch, and for PC via the Epic Games Store. Crysis Remastered 2 & 3 will also be available for purchase separately. pic.twitter.com/TbPqf8fxLS — Crysis (@Crysis) September 2, 2021

РС-версия обновленной трилогии первое время будет эксклюзивом Epic Games Store. А переиздания Crysis 2 и Crysis 3 благодаря выпуску трилогии впервые будут доступны на Xbox One, PS 4, PS 5 и Xbox Series X.

Версии ремастеров для PS 5 и Xbox Series X получат следующие особенности: HD-текстуры, динамическое разрешение от 1080p до 4K при 60 FPS, улучшенную систему освещения, а также визуально усовершенствованные персонажи, оружие и элементы окружения.

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Кроме того, в продажу поступит физическое издание трилогии для консолей Xbox и PlayStation, покупатели которого получат в бонус уникальную открытку для коллекционеров.

Предварительные заказы трилогии ремастеров пока открылись только в американском магазине GameStop. Цена переиздания составляет 50 долларов для PS и Xbox и 40 долларов для Nintendo Switch.