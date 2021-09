Названа дата релиза Crysis Remastered Trilogy

Студия Crytek официально объявила дату премьеры Crysis Remastered Trilogy. Релиз трилогии состоится 15 октября.

Коллекция обновленных игр Crysis Remastered, Crysis 2 Remastered и Crysis 3 Remastered будут доступны на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и PC. Пользователи также смогут купить переиздание второй и третьей части игры по отдельности. Кроме того, ремастер первой части серии вскоре появится в Steam.

The suit changes all the rules.

Crysis Remastered Trilogy, featuring Crysis 1, 2, and 3, will launch on October 15th for PS4 & 5, X1 & XSX/S, Switch, and for PC via the Epic Games Store.

Crysis Remastered 2 & 3 will also be available for purchase separately. pic.twitter.com/TbPqf8fxLS

— Crysis (@Crysis) September 2, 2021