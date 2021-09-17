Nar поддержал проведение Молодежного Форума ADAMUN

Уделяющий особое внимание повышению уровня знаний и навыков молодежи, Nar поддержал Молодежный форум, организованный Клубом Университета ADA и созданный по модели ООН (ADAMUN). Цель форума — с помощью специалистов осветить проблемы, с которыми сталкивается молодежь, обсудить и проанализировать их с ними, а также обеспечить непосредственное участие молодежи в выдвижении предложений, направленных на решение этих проблем.

В ходе трехдневного форума молодые люди были разделены на команды, в которых провели исследования и обсуждения различных проектных идей, а также подготовили и представили проектные предложения. По завершении презентаций, 3 проекта и авторы команд, показавшие наивысшие результаты, получили награды.

Отметим, что Клуб Университета ADA по модели ООН (ADAMUN) начал свою деятельность в 2012 году и посодействовал развитию тысяч молодых людей в стране.