Nar наградил абитуриентов, набравших на вступительных экзаменах самые высокие баллы

Не изменяя своим традициям, Nar и в этом году наградил абитуриентов, набравших самые высокие баллы на вступительных экзаменах для поступления в вузы. Абиль Шафиев (697,1 балла), Айхан Кязымов (695,5 балла) и Камиль Эфендиев (692,5), показавшие самые высокие результаты, получили в подарок от мобильного оператора современные смартфоны, подарочную карту и номера Nar.

Генеральный директор «Azerfon» Гуннар Панке встретился с успешными молодыми людьми года и пожелал им успехов в дальнейшей карьере: «Поздравляю вас с попаданием в тройку лучших среди десятков тысяч молодых людей на вступительных экзаменах! Этот большой успех — показатель вашего трудолюбия и знаний. Я верю, что, продолжая совершенствовать свои знания и навыки, вы станете профессионалами своего дела и добьетесь еще большего успеха. Уверен, что такие молодые люди, как вы, в будущем внесут свой вклад в развитие общества и процветания страны».