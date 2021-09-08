Motorola показала беспроводную зарядку с дальностью действия до 3 метров

В январе этого года Motorola представила первое поколение беспроводной зарядки по воздуху, которая позволяет восполнять энергию в гаджетах на расстоянии. Сегодня компания раскрыла больше подробностей о своей разработке и опубликовала видео с демонстрацией работы зарядного устройства.

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В своем аккаунте в социальной сети Weibo разработчик рассказал о технологии Space Charging. Станция может заряжать одновременно четыре мобильных устройства, которые находятся на расстоянии до трех метров, при этом зарядное устройство охватывает угол 100 градусов. Заявляется, что зарядная станция имеет 1600 микроантенн, может передавать энергию сквозь бумагу, кожу и другие препятствия.

Принимая во внимание безопасность пользователя, встроенная технология биологического мониторинга устройства позволит прекращать зарядку при идентификации человеческого тела. Официальные данные о мощности пока не сообщаются.