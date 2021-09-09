Министерство транспорта, связи и высоких технологий продлило срок действия соответствующих лицензий операторов мобильной связи

Между Министерством транспорта, связи и высоких технологий и ООО «Azercell», ООО «Bakcell» и ООО «Azerfon» заключены соответствующие лицензионные договора сроком на 10 лет. Эти договора включают лицензии по видам деятельности на мобильные услуги связи (технологические стандарты 2G (GSM), 3G (UMTS) и 4G (LTE).

Выдача соответствующих лицензий операторам мобильной связи позволит операторам мобильной связи предоставлять своим абонентам более эффективные, качественные и профессиональные услуги с использованием технологий и технологических стандартов нового поколения. Наряду с этим, выдача лицензий способствует развитию в стране устойчивой и безопасной цифровой инфраструктуры, а также ускорению цифровой трансформации.

Отметим, что операторы мобильной связи с 1996 года осуществляют свою деятельность на основе соответствующих лицензий. Так, ООО «Azercell» и ООО «Bakcell» вышли на рынок в 1996 году, а ООО «Azerfon» — в 2005 году и предоставляют телекоммуникационные услуги в соответствии с лицензией на мобильные услуги связи.