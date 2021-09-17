Microsoft выпустит Office 2021 одновременно с Windows 11

Компания Microsoft выпустит новую версию пакета офисных программ Office 2021 вместе с запуском операционной системы Windows 11 — 5 октября. Об этом сообщается в официальном блоге Microsoft.

Отмечается, что Office 2021 – это единоразовая покупка, доступная как на Windows, так и на macOS. Он будет альтернативой для пользователей, которые не хотят оформлять подписку Microsoft 365 с постоянными отчислениями.

Компания обещает раскрыть подробности об Office 2021 в ближайшее время. По данным Тома Уоррена (Tom Warren) из The Verge, новый офисный пакет получит ряд нововведений, представленных в Office LTSC для корпоративных клиентов. Среди них — поддержка темного режима и новые возможности для совместного доступа.

Также сообщается, что компания планирует поддерживать Office 2021 в течение как минимум пяти лет. Программный продукт будет совместим с 32- и 64-разрядными системами.