Microsoft Surface Laptop Studio — гибрид планшета и ноутбука с клавиатурой на шарнире

Компания Microsoft сегодня представила новый ноутбук Surface Laptop Studio с особой конструкцией, позволяющей ему трансформироваться в планшет. Устройство позиционируется как самый мощный представитель семейства Surface. Компания решила отказаться от отстегиваемого дисплея в пользу шарнира.

Surface Laptop Studio получил 14,4-дюймовый дисплей PixelSense Flow с разрешением 2400 х 1600 пикселей, частотой 120 Hz и поддержкой Dolby Vision. Специальный шарнир позволяет выдвинуть дисплей над клавиатурой. Ноутбук можно использовать в нескольких режимах, всего три варианта использования — ноутбук, «сцена» и «студия». В режиме сцены устройство можно использовать для презентаций или просмотра контента, в студийном — как обычный планшет.

Ноутбук может оснащаться четырехъядерным Intel Core i5 или Core i7 11-го поколения. В первом случае за графику отвечает интегрированное решение Intel Iris Xe, а во втором — дискретная видеокарта Nvidia GeForce RTX 3050 Ti с 4 Gb видеопамяти. Объем ОЗУ составляет от 16 до 32 Gb, емкость SSD — от 256 Gb до 2 Tb (съемный, что позволяет легко расширять объем хранилища).

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Можно отметить чувствительный к нажатиям тачпад с обратной отдачей, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, а также возможность магнитного крепления и беспроводной зарядки стилуса Surface Slim Pen 2. В ноутбуке два разъема USB 4 с Thunderbolt 4, а также обычные разъемы для зарядки Surface Connect и для наушников.

Microsoft Surface Laptop Studio будет доступен по цене 1600 долларов за версию с Core i5, 16/256 Gb. Топовый вариант с Core i7, 32 Gb/2 Tb – 3100 долларов. Старт продаж намечен на 5 октября – вместе с выходом Windows 11.