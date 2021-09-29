29.09.2021

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Microsoft Store начал интеграцию со сторонними магазинами приложений

Microsoft Store

Новые правила обновленного магазина цифрового контента Microsoft Store позволяют теперь размещать в нем сторонние магазины приложений и браузеры со сторонними движками. Об этом сообщается в блоге компании.

Первыми свои продукты в Microsoft Store для программной платформы Windows представят компании Amazon и Epic Games. Отмечается, что Microsoft не будет требовать проценты с продаж через Amazon Appstore и Epic Games Store.

«Как и любое другое приложение, продукты сторонних магазинов будут иметь страницу с подробной информацией о приложении, которую можно найти через поиск или просмотр, чтобы пользователи могли легко найти и установить его, как и любое другое приложение из Microsoft Store для Windows. Мы рады сообщить, что Amazon и Epic Games добавят свои приложения в Microsoft Store в течение следующих месяцев, и мы с нетерпением ждем возможности приветствовать на нашей платформе другие магазины в будущем», — отметил гендиректор Microsoft Store Джорджио Сардо (Giorgio Sardo).

Также в магазине можно будет скачать альтернативы браузера Microsoft Edge: Opera и «Яндекс.Браузер».

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