Microsoft разрешил пользователям полностью перейти на вход в учетные записи без паролей

Компания Microsoft сообщила о том, что ее аккаунты перестали нуждаться в пароле. По мнению софтверного гиганта, пароль вряд ли может защитить пользователей от злоумышленников, поэтому было принято решение отказаться от него. Еще одним минусом является то, что люди нередко забывают его.

Пользователям предложено использовать специальное приложение Microsoft Authentificator, Windows Hello, ключ безопасности или код подтверждения через SMS, либо электронную почту вместо пароля. Когда пользователь переходит на новый метод аутентификации, прежний пароль для входа удаляется.

В марте Microsoft начала внедрять аутентификацию без паролей для коммерческих пользователей. Корпоративный вице-президент Microsoft по безопасности Васу Джаккал (Vasu Jakkal) отметил, что более 200 млн. коммерческих клиентов уже используют опцию без пароля.

Для перехода на новый метод аутентификации следует зайти в дополнительные настройки безопасности учетной записи Microsoft, выбрать пункт «Учетная запись без пароля» и следовать инструкциям на экране устройства.