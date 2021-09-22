Microsoft представил Surface Duo 2 – складной смартфон с двумя экранами, Snapdragon 888 и поддержкой 5G

Компания Microsoft представила Surface Duo 2 — второе поколение складного смартфона с двумя экранами. Устройство позиционируется как самое тонкое в мире устройство с поддержкой 5G.

У Surface Duo 2, как и у предшественника, два раздельных экрана, в разложенном состоянии они складываются в большую 8,3-дюймовую панель с тонкой полосой посередине. Оба дисплея обладают частотой обновления 90 Hz и покрыты закаленным стеклом Corning. В сложенном состоянии на изогнутых гранях может отображаться разная информация, такая как время, индикация входящих уведомлений, уровень заряда и прочее.

В смартфоне установлены процессор Snapdragon 888, 8 Gb оперативной памяти и накопитель на 128, 256 или 512 Gb. Информация о емкости аккумулятора и времени автономной работы производитель не раскрывает.

Оригинальный Surface Duo был оборудован только одной камерой, расположенной над дисплеем. Surface Duo 2 получил тройную основную камеру: главный модуль на 12 Мп (f/1.7, OIS), сверхширокоугольный модуль на 16 Мп и телефото оптику на 12 Мп с OIS. Microsoft заявляет, что разработала собственные алгоритмы обработки изображений и уделила много времени фирменному приложению камеры, реализующему в полной мере преимущество двух экранов. Например, на одном дисплее могут отображаться настройки съемки или же можно с одного экрана делать фото, а на втором сразу же просматривать результат.

Surface Duo 2 поддерживает тесную интеграцию с Windows 11. Например, можно скопировать текст или другой контент на смартфоне, а затем вставить на компьютере и наоборот. Для геймеров предусмотрен специальный режим, когда на одном из экранов отображаются элементы управления. Это позволяет запускать на смартфоне игры из Xbox Game Pass без использования внешнего контроллера. Есть поддержка NFC, сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке включения. Surface Duo 2 будет работать под управлением Android 11.

Стоимость смартфона Microsoft Surface Duo 2 составляет 1500 долларов за версию 8/128 Gb памяти. Модификации на 8/256 Gb и 8/512 Gb будут предложены за 1600 долларов и 1800 долларов соответственно. Устройство доступно в белом и черном цветах корпуса. В продажу новинка поступит 21 октября.