Microsoft представил новостной сервис Start с персонализированной лентой

Компания Microsoft объявила о запуске нового сервиса Microsoft Start. Он представляет собой персонализированную новостную ленту, которая будет доступна в Windows 10 и Windows 11 в виде отдельного виджета, на мобильных устройствах с Android и iOS и в форме веб-платформы для браузера.

Сервис создан на основе агрегатора новостей Microsoft News — MSN.com. Приложение Microsoft News на iOS и Android будут обновлены и переименованы в Microsoft Start.

Разработчики предлагают пользователям доступ к новостям и мультимедийному контенту от более чем 1000 издателей со всего мира. Представители компании отмечают, что используют алгоритмы, построенные на базе нейронных сетей и с применением машинного обучения. ИИ отвечает за сортировку и персонализацию выдачи под конкретного пользователя.

В ленте Microsoft Start будут отображаться главные новости, персональные рекомендации, результаты спортивных событий, прогноз погоды и другое. Выборку сможет контролировать пользователь, отмечая интересующие и «ненужные» материалы. Все это будет влиять на дальнейшее формирование ленты.

После официального запуска Windows 11 в октябре, Microsoft Start также станет доступен в виде отдельного виджета для новой программной платформы.