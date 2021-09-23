Microsoft представил флагманский планшет Surface Pro 8

Компания Microsoft представила новый планшет Surface Pro 8. Устройство предлагает большое количество изменений по сравнению с прошлым поколением.

Microsoft Surface Pro 8 получил увеличенный 13-дюймовый PixelSense-дисплей с более тонкими рамками. Экран характеризуется кадровой частотой 120 Hz и разрешением 2880 х 1920 пикселей. Есть поддержка технологий Dolby Vision и Adaptive Color Technology.

В основе планшета используются процессоры Intel Core 11-го поколения (Tiger Lake), вплоть до флагманского четырехъядерного Intel Core i7-1185G7. Предлагается до 32 Gb оперативной памяти и накопитель объемом до 1 Tb.

Основная камера обладает разрешением 10 Мп и поддерживает запись видео в формате 4K. Фронтальная камера 5 Мп поддерживает разрешение 1080p. По заверениям Microsoft, Surface Pro 8 может проработать на одном заряде до 16 часов. Зарядка от 0 до 80% займет чуть больше часа.

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В оснащение новинки входят два разъема USB Type-C с поддержкой стандарта Thunderbolt 4 (чего не было в предыдущих продуктах Surface). Через них к планшету можно подключить, например, скоростные внешние накопители, несколько мониторов с разрешением 4K или внешний блок с графическими ускорителем. Также планшет получил новую клавиатуру, в которой предусмотрен отсек для хранения обновленного электронного пера Surface Slim Pen 2. У него плоская форма и собственный вибромотор, который создает у пользователя впечатление, что тот рисует по настоящей бумаге, в зависимости от выбранной кисти.

Также был представлен относительно недорогой Surface Go 3. В нем установлен процессор Intel 10-го поколения, который на 60% быстрее, чем в предшественнике. Экран остался таким же — диагональю 10,5 дюйма. Планшет работает под управлением Windows 11 и поддерживает быструю авторизацию с помощью системы распознавания лиц Windows Hello.

На новинки уже открыт предзаказ. Цена Surface Pro 8 стартует от 1100 долларов, а Surface Go 3 будет предложен за 400 долларов. Поставки стартуют 5 октября.