Mercedes-Benz представляет концепт электрического G-Wagen

Mercedes-Benz представил электрическую концептуальную версию своего роскошного внедорожника G-Wagen с яркими акцентами и колесами в стиле лунохода, сообщает The Verge.

Mercedes-Benz очень мало рассказал о деталях электрического внедорожника, представленного как Concept EQG на выставке IAA Mobility в 2021 году в Мюнхене. Не приводятся оценки дальности пробега на полном заряде аккумулятора, емкость батареи или мощность электродвигателей. Но это будет полноприводный автомобиль с 22” колесами. Решетка с подсветкой, с которой компания экспериментировала в некоторых других концептах и серийных моделях, наконец, не выглядит такой уж неуместной.

Когда бы ни появился серийный электрический G-Wagen, он присоединится к моделям других бездорожников на электрической тяге. Так, General Motors возродила бренд Hummer и производит две его полностью электрические версии: внедорожник и пикап. Стартап электромобилей Rivian собирается выпустить свой первый внедорожник. Ford тоже дразнит полностью электрической версией его недавно возрожденного внедорожника Bronco.

Но G-Wagen всегда был не только символом статуса, но и отличным внедорожником, поэтому ожидайте, что серийная модель будет включать все те же функции, что и новейшие модели линейки электромобилей этого бренда. И если Mercedes-Benz сможет дать EQG такой же диапазон и производительность, какие получили седаны EQS и EQE, то электрический G-Wagen станет чем-то очень интересным.