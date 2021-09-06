Mercedes-Benz представил электрический седан EQE с запасом хода 660 км

Компания Mercedes-Benz в рамках мероприятия IAA Mobility 2021 представила быстрый спортивный электрический седан EQE.

Модель является более компактной и упрощенной версией флагманского электрического седана EQS (аналог S-Класса). Он ненамного меньше – разница всего около 10 см. Но в то же время сохранился характерный для электрических Mercedes-Benz аэродинамический дизайн. Запас хода составляет около 660 км.

Серия EQE стартует моделью EQE 350 с одним электромотором мощностью 288 л.с., установленным на задней оси. Автомобиль сможет разгоняться от 0 до 100 км/ч за чуть более 5,5 сек. Емкость стандартной тяговой батареи – 90 кВт·ч.

Информационно-развлекательная система (56 дюймов) построена на основе трех дисплеев, которые объединены в одно целое и занимают место от стойки до стойки. Основой является фирменная система MBUX с уникальными дополнениями. Покупатели смогут выбирать дополнительные функции, доступные в виде отдельных опций.

Mercedes-Benz EQE будет получать обновления прошивки по воздуху, так же, как и флагманская модель. Глобальные продажи стартуют в середине 2022 года.