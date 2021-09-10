MediaTek представил Kompanio 900T: 6-нм чипсет для планшетов и хромбуков

Компания MediaTek представила новый чипсет Kompanio 900T. Мобильная платформа предназначена специально для планшетов и хромбуков. Он выполнен по 6-нм технологическому процессу TSMC и состоит из двух высокопроизводительных ядер Cortex-A78, шести энергоэффективных ядер Cortex-A55 и графического ускорителя Mali-G68. Чип совместим с оперативной памятью типа LPDDR5 и встроенным накопителем класса UFS 3.1.

Kompanio 900T может работать на устройствах с дисплеями с разрешением не выше 2K и частотой обновления до 120 Hz. Также чипсет получил модем 5G с поддержкой диапазонов SA и NSA и полным покрытием на частоте ниже 6 GHz.

Он поддерживает 2×2 MIMO Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и воспроизведение видео HDR10. При этом с помощью фирменной технологии оптимизации изображения MiraVision качество видеоконтента улучшается до уровня, близкого к HDR10+. Kompanio 900T совместим с одиночными камерами с разрешением до 108 Мп и двойными камерами с разрешением до 20 Мп с поддержкой записи видео в формате 4K.

Первые устройства на базе Kompanio 900T появятся на рынке в ближайшее время. Но конкретных моделей и сроков выходов MediaTek не называет.