MasterCard приобретает аналитическую криптовалютную компанию CipherTrace

Платежная система MasterCard договорилась о покупке калифорнийской компании CipherTrace, которая занимается аналитикой, связанной с безопасностью блокчейн-технологий и криптовалют в частности. Финансовые условия сделки не разглашаются. Покупка CipherTrace — один из показателей роста интереса крупных корпораций к крипторынку.

New on the Blog! "Mastercard Acquires CipherTrace to Enhance Crypto Capabilities " by our CEO @DaveJevans https://t.co/Z5ExicZ06K #crypto

— CipherTrace (@ciphertrace) September 9, 2021