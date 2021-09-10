10.09.2021

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MasterCard приобретает аналитическую криптовалютную компанию CipherTrace

MasterCard

Платежная система MasterCard договорилась о покупке калифорнийской компании CipherTrace, которая занимается аналитикой, связанной с безопасностью блокчейн-технологий и криптовалют в частности. Финансовые условия сделки не разглашаются. Покупка CipherTrace — один из показателей роста интереса крупных корпораций к крипторынку.

Компания CipherTrace разрабатывает инструменты, помогающие бизнесу и правоохранительным органам выявлять незаконные транзакции цифровых валют. В число конкурентов компании входят нью-йоркская Chainalysis и лондонская Elliptic.

«У цифровых активов есть потенциал для содействия переосмыслению коммерции, от ежедневных процессов вроде платежей и перемещения денежных средств до трансформации экономик, превращения их в более инклюзивные и эффективные форматы. С быстрым ростом экосистемы цифровых активов приходит необходимость обеспечить доверие к ним и их безопасность», — отмечают в MasterCard.

Главной проблемой с криптовалютами является анонимность участников транзакций. Благодаря этому цифровые активы стали излюбленной валютой хакеров. Тем не менее блокчейн-технология позволяет косвенно оценивать транзакции, а такие сервисы как CipherTrace помогают выявлять подозрительные движения фондов.

В MasterCard считают, что сделка поможет обеспечить защиту клиентам и обеспечит соответствие их действий существующим правовым нормам при создании и предложении собственных криптовалют.

 

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