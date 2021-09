Лучшее программное обеспечение для анимации

Для начинающих, любителей и профессионалов, включая бесплатные и платные варианты!

Возможностей для выбора программного обеспечения для анимации становится все больше с каждым годом. Однако, когда дело доходит до выбора лучшего приложения для анимации ваших проектов, приходится задуматься. Например, какой стиль анимации вы предпочтете, какие доступные функции предлагает то или иное приложение, какие из инструментов и параметров экспорта предлагает ПО, есть ли функциональная совместимость с другими графическими приложениями, насколько оно просто в освоении и использовании. И не будем забывать о цене продукта. Все это играет решающую роль в выборе правильного продукта.

Независимо от того являетесь ли вы новичком на этом поприще или опытным профессиональным аниматором, наша подборка будет интересна каждому. Если у вас нулевой бюджет, то перейдите сразу ко второй части статьи, чтобы познакомиться с лучшими вариантами бесплатного ПО. Итак, давайте посмотрим, что нам предлагают разработчики в 2021 году.

Платное ПО для анимации

1. Moho Pro

Платформы: Windows, Mac.

Цена: 399 долларов.

Подходит для: специалистов среднего уровня, любителей и профессионалов.

Сайт: https://moho.lostmarble.com

Плюсы:

мощный функционал,

богатая библиотека контента.

Минусы:

не очень понятный интерфейс.

В этом отмеченном наградами различными техническими изданиями программном обеспечении для Mac есть все необходимое для создания профессиональных 2D-анимаций. Благодаря мощной системе ваши персонажи буквально выпрыгивают с экрана. Используйте Smart Bones для улучшения мимики и эффектов поворотов тела, а в Moho 13.5 вы можете использовать новую интуитивно понятную систему V-образных костей, которая поможет с ракурсом и сложными движениями. Моhо использовался при создании множества фильмов, номинированных на «Оскар», таких как «The Breadwinner», «Song of the Sea», «Secret of the Kells» и «Wolfwalkers», и является одним из отраслевых стандартов профессиональной 2D-анимации.

2. CelAction2D

Платформа: Windows.

Цена: от 71 доллара в месяц.

Подходит для: новичков, любителей и профессионалов.

Сайт: https://www.celaction.com

Плюсы:

поддерживает командную работу,

есть поддержка векторных и растровых изображений.

Минусы:

нет кроссплатформенной поддержки.

С четырьмя редакциями CelAction2D (Studio, Professional, Animator и Educational) в этом программном обеспечении для 2D-анимации под Windows каждый найдет что-то для себя. Версия Studio — отличный выбор, если вы работаете с большой командой, снимаете художественные фильмы, анимируете телесериалы или создаете короткометражные мультфильмы. Эта редакция также включает получение обновлений, в том числе, новые функции, и техническую поддержку.

Если вы работаете в одиночку или с небольшой командой, вам может подойти версия Professional. Но если вам не нужны все эти преимущества, то вполне подойдет редакция Studio. Редакция для образования идентична Professional, но ее могут использовать только признанные учебные заведения, так как эта версия не предназначена для коммерческого производства.

3. Procreate

Платформа: iPad.

Цена: 9,99 доллара.

Подходит для: новичков, любителей и профессионалов.

Сайт: https://procreate.art/ipad/video

Плюсы:

комплексное решение,

мобильное приложение.

Минусы:

нет кроссплатформенной поддержки,

нет поддержки векторной графики.

Вы когда-нибудь хотели создать покадровое видео в формате 4K без потерь в качестве или иметь мощный инструмент для анимации на планшете? Что ж, теперь это возможно с Procreate для iPad. С помощью Procreate Animation Assist вы можете создавать красивые анимации и зацикленные GIF-файлы даже не прикасаясь к компьютеру. Правильно, вы можете делать все это на своем iPad. Это программное обеспечение, которым пользуется бесчисленное количество новичков, любителей и профессионалов, — лучший выбор, если вы хотите творить на ходу.

4. Autodesk Maya

Платформы: Windows, Mac, Linux.

Цена: 1700 долларов в год.

Подходит для: профессионалов.

Сайт: https://www.autodesk.com/products/maya

Плюсы:

полное анимационное решение,

физический движок и рендеринг.

Минусы:

высокая годовая стоимость,

«тяжелый» пакет.

Autodesk Maya, несомненно, одна из лучших программ, если вы профессиональный аниматор, ищущий мощный инструмент для 3D-анимации. С Maya вы получите все: моделирование, анимацию, визуальные эффекты. Кроме того, у Maya одни из лучших физических движков и систем рендеринга на рынке. Maya также поставляется с уникальной функцией, известной как интерактивная обработка XGen. XGen включает такие инструменты, как кисти для скульптинга, модификаторы и слои для скульптинга. Используя эти инструменты, вы сможете создавать разные стили причесок и меха.

5. Cartoon Animator 4

Платформы: Windows, Mac.

Цена: от 79 долларов.

Подходит для: новичков, любителей и профессионалов.

Сайт: https://www.reallusion.com/cartoon-animator

Плюсы:

трансформация 3D-объектов в 2D-анимацию,

работает с планшетами Wacom.

Минусы:

крутая кривая обучения,

нет инструментов для рисования.

При том, что Cartoon Animator не является отраслевым стандартом, он достаточно мощный, чтобы создавать профессиональные анимации. В Cartoon Animator есть все — от интеллектуального редактирования движения до захвата всего тела. Например, вы можете быстро превратить 2D-лицо в говорящую 3D-голову. Но и это еще не все! Cartoon Animator включает в себя инструменты для оснастки и кости, чтобы вы могли создавать правдоподобных многоугольных 2D-персонажей.

6. Adobe Character Animator

Платформы: Windows, Mac.

Цена: 52,99 доллара в месяц.

Подходит для: новичков, любителей и профессионалов.

Сайт: https://www.adobe.com/products/character-animator.html

Плюсы:

анимация в реальном времени,

интегрируется с другими продуктами Adobe.

Минусы:

ограниченные варианты использования,

нет инструментов для рисования.

Adobe Character Animator предоставляет вам все инструменты, необходимые для быстрой и эффективной анимации ваших 2D-персонажей — от синхронизации губ до технологии захвата движения. Благодаря бесшовной интеграции файлов Photoshop и Illustrator вы можете создавать своих персонажей с помощью своих любимых инструментов, а затем переносить их в Character Animator, чтобы оживить. Вы даже можете транслировать своих персонажей в прямом эфире.

7. Clip Studio Paint

Платформы: Windows, Mac, iOS, Android.

Цена: 219 долларов или 2,29 доллара в месяц.

Подходит для: новичков, любителей и профессионалов.

Сайт: https://www.clipstudio.net/en/animation

Плюсы:

включает инструменты для рисования,

несколько вариантов экспорта.

Минусы:

непонятный интерфейс,

нет инструментов для монтажа.

Clip Studio Paint — мощный инструмент для рисования и анимации. Хоть Clip Studio Paint и не располагает мощной системой оснастки, он позволяет комбинировать покадровую анимацию с эффектами камеры, чтобы вы могли создавать потрясающие полноразмерные анимации. Кроме того, благодаря простому интерфейсу временной шкалы вы сможете легко настраивать скорость анимации и даже менять порядок кадров. Clip Studio Paint работает практически на всех основных платформах.

8. Adobe Animate

Платформы: Windows, Mac.

Цена: 20,99 доллара в месяц.

Подходит для: новичков и любителей.

Сайт: https://www.adobe.com/products/animate.html

Плюсы:

простой в использовании,

подходит для интерактивной анимации.

Минусы:

есть лучшие альтернативы.

Несмотря на то, что Adobe Animate относительно прост в использовании, он действительно может многое предложить. Интерфейс приложения прост и узнаваем, особенно если вы уже знакомы с другими продуктами Adobe. А возможность быстро делиться своей работой и публиковать ее в социальных сетях, таких как YouTube и Twitter, упрощает размещение ваших анимаций в интернете. Adobe Animate — это не совсем то, что нужно профессиональному аниматору, тем не менее, если вы хотите с минимальной легкостью создавать интерактивные анимации и симуляции, тогда Adobe Animate может вам подойти.

Бесплатное ПО для анимации

1. Blender

Платформы: Windows, Mac, Linux.

Цена: Бесплатно.

Подходит для: новичков, любителей и профессионалов.

Сайт: https://www.blender.org

Плюсы:

полное анимационное решение,

бесплатный и открытый исходный код.

Минусы:

крутая кривая обучения,

непонятный интерфейс.

Список лучших программ для 3D-анимации не был бы полным, если бы в него не входил Blender. Набор инструментов для анимации Blender включает редактор поз персонажей, прямую и обратную кинематику, а также синхронизацию звука. Все это значительно упрощает анимацию вашего профессионального или любительского проекта. Что хорошо в Blender, так это то, что вы можете использовать его не только для простой анимации. Здесь вы можете лепить, моделировать, рендерить и т.д. Вы даже можете использовать Python API для написания сценариев и настройки с помощью различных расширений.

2. Synfig Studio

Платформы: Windows, Mac, Linux.

Цена: Бесплатно.

Подходит для: новичков и любителей.

Сайт: https://www.synfig.org

Плюсы:

цифровая анимация,

поддержка векторной графики.

Минусы:

крутая кривая обучения,

программное обеспечение иногда дает сбой.

Synfig Studio более надежный пакет, чем другие бесплатные инструменты анимации с открытым исходным кодом. Он предлагает расширенные элементы управления, в которых вы можете связывать параметры различных слоев. Это позволяет создавать сложные персонажи-марионетки и другие динамические структуры. С Synfig Studio вы можете использовать более 50 слоев и выбирать из различных типов слоев, таких как геометрические, градиенты, фильтры, искажения, преобразования и фракталы. Но и это еще не все! Synfig Studio также включает в себя полнофункциональную систему костей, которую вы можете использовать для настройки векторных изображений или создания вырезанной анимации с использованием растровых изображений.

3. Open Toonz

Платформы: Windows, Mac.

Цена: Бесплатно.

Подходит для: новичков, любителей и профессионалов.

Сайт: https://opentoonz.github.io

Плюсы:

предлагает плагины и SDK,

программное обеспечение профессионального уровня.

Минусы:

слабая кривая обучения,

иногда дает сбои.

Если вы ищете профессиональный инструмент для анимации, который не побеспокоит ваш бюджет, тогда Open Toonz — это то, что вам нужно. Эта бесплатная программа с открытым исходным кодом, созданная Studio Ghibli и основанная на программном обеспечении Toonz, является серьезным игроком. Вы можете использовать ее для создания простых анимаций или профессиональных постановок. Это также отличный выбор для учебного заведения, поскольку приложение просто в освоении.

4. Pencil2D Animation

Платформы: Windows, Mac, Linux.

Цена: Бесплатно.

Подходит для: новичков и любителей.

Сайт: https://www.pencil2d.org

Плюсы:

простой пользовательский интерфейс,

поддерживает растровые и векторные изображения.

Минусы:

ограниченный набор инструментов,

нет поддержки 3D.

Если вы ищете легкое решение для создания анимации, которое было бы не только бесплатным и с открытым исходным кодом, но и простым в освоении, то Pencil2D Animation станет отличным выбором. Благодаря минималистичному дизайну пользовательского интерфейса вы можете сосредоточиться на самом важном — на анимации! Этот кроссплатформенный инструмент доступен для Windows, macOS, Linux и FreeBSD. Благодаря поддержке растровой и векторной графики, это удобное для новичков программное обеспечение с открытым исходным кодом является отличным выбором для любителей.