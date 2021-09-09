LG разработала складные дисплеи, выдерживающие более 200 тыс. сгибов

Компания LG Chem, входящая в LG Group, объявила о разработке панели под названием «Real Folding Window». Она состоит из сверхтонких материалов, которые делают поверхность экрана «твердой, как стекло», а складные части — «гибкими, как пластик».

Задействована ПЭТ-пленка, с двух сторон обработанная неназванным материалом толщиной в несколько десятков микрометров. В результате экран получился тоньше аналогов и стал дешевле в производстве. Отмечается, что в лабораторных условиях прототипы выдержали более 200 тыс. непрерывных сгибов. Кроме того, такой дисплей можно складывать не только внутрь (как в смартфонах Galaxy Z Fold и Z Flip от Samsung), но и наружу.

Серийное производство дисплеев начнется в 2022 году, первые устройства на их базе ожидаются в 2023 году.