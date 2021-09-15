15.09.2021

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LG представила 325-дюймовый DVLED TV за 1,7 млн. долларов

LG

Компания LG Electronics представила линейку премиальных телевизоров, созданных по технологии Direct View LED, ориентированных на частных клиентов. Концептуально они напоминают Samsung The Wall и Sony Crystal LED.

На выбор предлагается несколько диагоналей (от 81 до 325 дюймов) и разрешений (от FullHD до 8K), при этом, в отличие от аналогов, устройство доступно с разными разрешениями при одном размере. В базовой конфигурации доступно соотношение сторон 16 : 9, но покупателям телевизоров с большой диагональю будет доступно соотношение сторон 32 : 9. Можно будет выводить несколько видео с разных источников воспроизведения.

Производитель заявляет, что по сравнению с LED-панелями существенно повысился коэффициент контрастности и яркости (до 1200 нит), которая автоматически подстраивается под условия комнаты.

Старшая модель LG DVLED TV весит около одной тонны, устанавливается специалистами и обслуживается в течение трех лет. Стоимость — 1,7 млн. долларов. Стоимость других версий не сообщается.

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