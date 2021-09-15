LG представила 325-дюймовый DVLED TV за 1,7 млн. долларов

Компания LG Electronics представила линейку премиальных телевизоров, созданных по технологии Direct View LED, ориентированных на частных клиентов. Концептуально они напоминают Samsung The Wall и Sony Crystal LED.

На выбор предлагается несколько диагоналей (от 81 до 325 дюймов) и разрешений (от FullHD до 8K), при этом, в отличие от аналогов, устройство доступно с разными разрешениями при одном размере. В базовой конфигурации доступно соотношение сторон 16 : 9, но покупателям телевизоров с большой диагональю будет доступно соотношение сторон 32 : 9. Можно будет выводить несколько видео с разных источников воспроизведения.

Производитель заявляет, что по сравнению с LED-панелями существенно повысился коэффициент контрастности и яркости (до 1200 нит), которая автоматически подстраивается под условия комнаты.

Старшая модель LG DVLED TV весит около одной тонны, устанавливается специалистами и обслуживается в течение трех лет. Стоимость — 1,7 млн. долларов. Стоимость других версий не сообщается.