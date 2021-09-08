Lenovo представила ноутбуки IdeaPad Slim 7 Carbon и Pro и Duet 5 Chromebook

Компания Lenovo провела онлайн-презентацию Tech World 2021, на которой представила ряд устройств, включая два ноутбука на базе Windows 11 и хромбук со съемным экраном.

Корпус ноутбука IdeaPad Slim 7 Carbon изготовлен из углеродного волокна, благодаря чему устройство весит всего 1 кг. По заявлению Lenovo, это самая легкая 14-дюймовая модель на рынке. Устройство получило OLED-дисплей с разрешением QHD+ (2880 × 1880 пикселей), соотношением сторон 16:10 и частотой обновления 90 Hz.

Ноутбук оснащается процессорами вплоть до AMD Ryzen 7 5800U и графическим чипом NVIDIA GeForce MX450, поддерживает до 16 Gb ОЗУ и до 1 Tb SSD. Время автономной работы аккумуляторной батареи составляет до 14,5 часов (61 Втч). Ноутбук оснащен двумя USB и одним USB Type-C. Портативный компьютер поступит в продажу в октябре по рекомендованной цене от 1290 долларов.

IdeaPad Slim 7 Pro оборудован 16-дюймовым IPS-дисплеем разрешением Quad HD (2560 × 1600 пикселей) и частотой обновления 120 Hz. Модель использует мобильные процессоры вплоть до AMD Ryzen 7 5800H, видеокарты вплоть до NVIDIA GeForce RTX 3050, до 16 Gb ОЗУ и SSD объемом до 1 Tb.

Заряда встроенной батареи хватит на 12,5 часов работы. Поддерживается технология пространственного звучания Dolby Atmos, имеется два порта USB Type-A, один USB Type-C, HDMI и слот для SD-карт. Вес составляет 2 кг. Ноутбук поступит в продажу в октябре с предустановленной Windows 11 по рекомендованной цене от 1450 долларов.

IdeaPad Duet 5 Chromebook получил 13,3-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1920 × 1080 пикселей. Верхнюю часть с экраном можно отключать от клавиатуры и использовать как планшет. Установлен чипсет Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2.

Хромбук получил до 8 Gb оперативной памяти и накопитель eMMC емкостью до 256 Gb. Устройство может работать до 15 часов без подзарядки (42 Втч). Имеется 5 Мп фронтальная камера, 8 Мп тыльная и два USB-порта. Вес — 680 гр. Хромбук поступит в продажу в октябре по рекомендованной цене от 430 долларов.