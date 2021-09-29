Lenovo представила ноутбук Xiaoxin Pro 14 (2021) с 2,8K-экраном и Windows 11

Компания Lenovo представила ноутбук Xiaoxin Pro 14 2021, который будет поставляться с операционной системой Windows 11 «из коробки».

Портативный компьютер получил 14-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2240 x 1400 пикселей, частотой обновления 90 Hz, максимальной яркостью 400 кд/м2 и соотношением сторон 16:10. Заявлен 100% охват цветового пространства sRGB. Говорится о поддержке Dolby Vision. Экран ноутбука обеспечивает защиту глаз от синего спектра подсветки (сертификат Shuangcaiyin).

Покупатели смогут выбирать между модификациями на аппаратной платформе Intel и AMD. Версия на базе процессора Intel Core i5-11320H оснащена дискретной графикой NVIDIA GeForce MX450. Модификация на платформе AMD может комплектоваться процессором Ryzen 5 5600H или Ryzen 7 5800H. Ноутбуки получили 16 Gb оперативной памяти LPDDR4X и твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe емкостью 512 Gb.

В оснащение входят аккумулятор на 61 Втч с функцией быстрой зарядки мощностью 65 Вт, адаптер беспроводной связи Wi-Fi 6, порты Thunderbolt 4, USB Type-A 3.2 Gen 1, 3,5-мм разъем и два динамика с поддержкой технологии Dolby Atmos. Вес составляет приблизительно 1,4 кг.

Lenovo Xiaoxin Pro 14 поступит в продажу в Китае 5 октября по цене от 770 до 835 долларов.