Lenovo представила два новых планшета с 5G

На онлайн-презентации Tech World 2021 компания Lenovo представила, помимо ноутбуков, два новых планшета.

Планшет Tab P11 5G получил 11-дюймовый дисплей с разрешением 2000 × 1200 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon 750G, а также два варианта памяти — 6 и 128 Gb ОЗУ/ПЗУ или 8 и 256 Gb ОЗУ/ПЗУ. Имеются слот для microSD-карт, 13 Мп тыльная камера, 8 Мп фронтальная с дополнительным ToF-сенсором, четыре динамика JBL, предусмотрена поддержка Wi-Fi 6 и 5G. Заявленное время автономной работы до 14 часов. Стоимость — от 500 долларов. В продаже поступит в октябре.

Флагманский планшет P12 Pro поставляется в двух версиях — с Wi-Fi и с 5G. 12,6-дюймовый дисплей получил разрешение 2560 × 1600 и частоту обновления 120 Hz. Установлен процессор Qualcomm Snapdragon 870. Есть 2 тыльных камеры на 13 Мп и 5 Мп, а также фронтальная на 8 Мп с сенсором ToF. В комплекте идет съемная клавиатура и стилус с подставкой, которую можно использовать в качестве беспроводной зарядки. Аккумулятора хватает на 17 часов без подзарядки (10 200 мАч). Планшет поступит в продажу в октябре по рекомендованной цене от 610 долларов.