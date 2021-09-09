«Лаборатория Касперского»: количество атак на Microsoft Exchange Server за месяц выросло на 170%

В августе 2021 года «Лаборатория Касперского» заблокировала 19 839 атак на пользователей серверов Microsoft Exchange. По сравнению с июлем число таких инцидентов увеличилось на 170%. По мнению экспертов, рост связан с тем, что в этом году появилось множество эксплойтов под уязвимости в программном продукте, а владельцы устройств, на которых он установлен, не обновляют его сразу после выхода патчей. Только за последние полгода с эксплойтами для Microsoft Exchange Server столкнулись более 74 тысяч пользователей продуктов «Лаборатории Касперского» по всему миру.

«В последнюю неделю лета мы зафиксировали в странах СНГ 4271 атаку с применением эксплойтов ProxyShell. Уязвимости, для которых уже выпущены обновления, могут быть даже более опасны, чем уязвимости нулевого дня, ведь, поскольку информация о них доступна в публичном пространстве, ими могут воспользоваться гораздо больше злоумышленников. Вот почему так важно отслеживать выпуски патчей и незамедлительно обновлять ПО», — комментирует Евгений Лопатин, специалист по кибербезопасности «Лаборатории Касперского».

Продукты «Лаборатории Касперского» защищают от атак с использованием уязвимостей ProxyShell и детектируют такие угрозы следующими вердиктами: PDM:Exploit.Win32.Generic, HEUR:Exploit.Win32.ProxyShell.* и HEUR:Exploit.*.CVE-2021-26855.*

Для защиты от подобных атак «Лаборатория Касперского» рекомендует организациям: