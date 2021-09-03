03.09.2021

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«Лаборатория Касперского» обнаружила всплеск заражений новой версией банковского троянца QakBot

Kaspersky

Более 17 000 пользователей по всему миру были атакованы банковским троянцем QakBot с начала 2021 года*. Число столкнувшихся с этой угрозой пользователей выросло на 65% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

QakBot был обнаружен ещё в 2007 году, а в последние годы разработчики активно вкладывались в его обновления, превратив этого троянца в один из самых мощных и коварных среди существующих. Банковские троянцы используются для кражи денег со счетов и из электронных кошельков и считаются одним из наиболее опасных типов вредоносного ПО.

Помимо стандартных для этого типа ПО функций, таких как перехват нажатий на клавиатуру (кейлоггинг), кража файлов cookie, логинов и паролей, последние версии QakBot умеют прекращать подозрительную активность или отключаться в случае запуска в виртуальной среде. Другая новая и необычная функция QakBot — способность красть электронные письма, чтобы затем проводить атаки с применением социальной инженерии на пользователей из списка адресов жертвы.

«Вряд ли атаки QakBot прекратятся в ближайшее время. Авторы этого троянца продолжают добавлять в него новые возможности и обновлять его модули, чтобы украсть ещё больше денег и данных. Раньше QakBot активно распространялся с помощью ботнета Emotet, но этот ботнет был отключён в начале года. Теперь же, судя по нашей статистике, злоумышленники нашли новый способ заражения этим троянцем», — сказал Антон Кузьменко, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского».

Решения «Лаборатории Касперского» успешно обнаруживают и блокируют все известные версии банковского троянца QakBot. Чтобы обезопасить устройство от подобных угроз, специалисты рекомендуют:

  • не переходить по ссылкам в спам-сообщениях и не открывать прикреплённые к ним документы;
  • использовать системы онлайн-банкинга с многофакторной аутентификацией;
  • регулярно обновлять все используемые программы, в том числе операционную систему и приложения (это важно, поскольку злоумышленники часто заражают устройства через уязвимости в популярном ПО);
  • использовать надёжное защитное решение класса Internet Security, которое позволит открыть любой сайт в защищённом режиме, чтобы предотвратить кражу конфиденциальных данных (например, финансовой информации).

Более подробно о троянце QakBot можно прочитать по ссылке: https://securelist.ru/qakbot-technical-analysis/103485/.

* Анонимизированная статистика «Лаборатории Касперского» за январь — июль 2021 года.

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