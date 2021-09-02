02.09.2021

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Кодек Qualcomm aptX Lossless обеспечит CD-качество звука для беспроводных гарнитур

Qualcomm aptX Lossless

Компания Qualcomm Technologies представила новую разработку — кодек aptX Lossless. Отмечается, что новая технология кодирования аудио обеспечит передачу звука по Bluetooth без потерь с CD-качеством. Новый кодек будет входить в состав технологии Snapdragon Sound, представленной в начале весны этого года.

При использовании гаджетов, которые получат поддержку кодека aptX Lossless, их владельцы смогут рассчитывать на значение битрейта до 1,4 Мбит/с. Поскольку пропускная способность самого Bluetooth-канала технически составляет 1 Мбит/с, компании пришлось применить специальную технологию потокового сжатия.

Обеспечивается передача 16-битного звука с частотой дискретизации 44,1 kHz (CD-качество). Для этого Qualcomm пришлось оптимизировать ряд ключевых технологий.

Ожидается, что технология кодирования аудио Qualcomm aptX Lossless будет доступна в 2022 году.

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