16.09.2021

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Клиенты Leobank станут первыми пользователями услуги «Бесплатный звонок» от Bakcell

Компания Bakcell представила новый продукт для корпоративных клиентов. Новой услугой под названием «Бесплатный звонок» смогут воспользоваться как текущие, так и потенциальные корпоративные абоненты Bakcell.

Так, клиенты компаний, подключившихся к данной услуге, смогут звонить им совершенно бесплатно, так как стоимость звонка будет оплачиваться стороной, принимающей этот звонок. К новой услуге могут подключиться все компании и организации предоставляющие потребительские услуги в Азербайджане, в таких сферах как банковские услуги, пассажироперевозки и т.д.

Отметим, что клиенты первого цифрового банка страны – Leobank, станут первыми кто воспользуется данным продуктом, впервые представленным в Азербайджане. C пользователей Leobank не будет взиматься какая-либо плата за звонки на номера банка.

С более подробной информацией о новой услуге можно ознакомиться по ссылке https://business.bakcell.com/ru/special-offers-mobile

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