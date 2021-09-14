Компания Kioxia представила твердотельные накопители FL6 с интерфейсом PCIe 4.0. В SSD поддерживаются протоколы NVMe 1.4 и NVMe-oF и используется флеш-память XL-Flash собственной разработки Kioxia. Это позволяет преодолеть разрыв в показателях скорости работы твердотельных накопителей на базе памяти DRAM и TLC и ускорить работу приложений, предъявляющих повышенные требования к уровню задержки.

Память XL-Flash создана на основе технологии трехмерной флеш-памяти BiCS Flash SLC. Она предназначена для использования в центрах обработки данных и системах хранения данных корпоративного класса.

Вместимость накопителей Kioxia FL6 варьируется от 800 Gb до 3,3 Tb. Точные скоростные показатели не раскрываются. Показатель MTBF (среднее время наработки на отказ) достигает 2,5 млн. часов. Утверждается, что устройства могут выдерживать до 60 полных перезаписей в сутки (значение DWPD). Упомянута поддержка технологии самошифрования (SED) для защиты данных и соответствие стандарту компьютерной безопасности FIPS 140-2

В настоящее время ключевым партнерам и клиентам Kioxia отгружаются ознакомительные образцы накопителей FL6.