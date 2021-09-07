Kingston выпустил карманный SSD XS2000 емкостью до 2 Tb

Kingston Digital, подразделение по производству флеш-памяти корпорации Kingston Technology, сообщило о начале продаж XS2000, карманного переносного твердотельного накопителя с интерфейсом USB 3.2 Gen 2×2, который обеспечивает высочайшую скорость передачи данных в компактном корпусе.

XS2000 может иметь объем 500 Gb, 1 Tb или 2 Tb, обеспечивает передачу данных со скоростью до 2000 МБ/с и позволяет пользователю эффективно работать с файлами — переносить на накопитель изображения в высоком разрешении, 8K-видео, большие документы и редактировать их прямо на накопителе безо всяких задержек.

Накопитель оборудован разъемом USB Type‑C, так что его можно подключать к ПК или мобильному устройству и использовать где угодно. Новинка почти в два раза меньше, чем обычный переносной SSD, имеет прочную оболочку и защиту от проникновения влаги и пыли стандарта IP55. Габариты составляют 69,54 х 32,58 х 13,50 мм, вес — 28,9 гр. Гарантия на накопители составляет 5 лет.