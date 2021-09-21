Каждый пользователь теперь может проверить свой ПК на совместимость с Windows 11

Компания Microsoft выпустила финальную версию бесплатной утилиты PC Health Check Tool. Утилита, позволяющая оценить производительность ПК и ответить на вопрос пользователя, подходит ли его компьютер для установки Windows 11, вышла еще на последней неделе июня. Но после того, как многие пользователи начали жаловаться на некорректную работу приложения, Microsoft быстро удалила ее со своего сайта. Позже приложение тестировалось участниками программы Windows Insiders и сейчас вышла его финальная версия для обычных пользователей.

Скачать утилиту PC Health Check Tool можно по этой ссылке. Если есть несовместимость компьютера или ноутбука с Windows 11, то указываются конкретные причины.

Microsoft пока не сделала никаких официальных заявлений по поводу выхода финальной версии PC Health Check Tool – приложение просто появилось на официальном сайте компании.