К 2040 году Cisco стремится сократить выбросы парниковых газов до нуля

Cisco ускоряет реализацию корпоративных стратегий по существенному снижению углеродных выбросов по всей технологической цепочке и сообщает о намерении добиться нулевого баланса выбросов парниковых газов по всем категориям к 2040 году. Это на 10 лет раньше срока, к которому данного показателя должна добиться вся планета, чтобы избежать катастрофических последствий, которые, как предрекают климатологи, возникнут вследствие изменений климата. Для этого Cisco поставила задачи на ближайшую перспективу, включая достижение нулевых выбросов по категориям 1 и 2 (Scope 1 и Scope 2) к 2025 г.

Другие задачи на ближайшую перспективу включают наиболее существенные элементы категории 3 (Scope 3), такие как использование проданного оборудования и выбросы по всей производственно-сбытовой цепочке. Показатели будут опубликованы после окончательного утверждения до конца 2021 г. Новые цели по ограничению выбросов парниковых газов будут определяться в соответствии с климатологическими исследованиями, их достижение будет отражаться в ежегоднике Cisco Corporate Social Responsibility Impact Report.

Данный анонс отмечает очередной этап на пути Cisco к обеспечению всеобщего инклюзивного будущего. Усилия Cisco по решению этой задачи будут включать инвестиции в процессы цифровой трансформации и инициативы, относящиеся к устранению цифрового неравенства, утверждению социальной справедливости, построению влиятельных партнерских экосистем (ecosystems of impact), а также определение и достижение амбициозных целей, подобных анонсированному обязательству.

«Разрушительный эффект климатических катастроф ясно указывает на необходимость уже сейчас бороться с изменениями климата, — сказала Фрэн Катсудас (Fran Katsoudas), главный директор Cisco по кадрам, политике и целям. — Принадлежность к числу мировых технологических лидеров обязывает нас устанавливать стандарты экологичных бизнес-практик и поддерживать заказчиков, партнеров и поставщиков в их усилиях по снижению нагрузки на окружающую среду».

С 2008 года Cisco ставит перед собой и решает задачи по уменьшению выбросов парниковых газов на своих предприятиях и по всей технологической цепочке. Для достижения нулевого баланса выбросов Cisco будет применять следующие стратегии:

Повышение энергоэффективности оборудования путем внедрения в него конструкторских инноваций;

Ускорение внедрения возобновляемых источников энергии;

Внедрение гибридных рабочих режимов;

Внедрение решений по декарбонизации;

Дальнейшее внедрение в бизнесе принципов экологичности и экономики замкнутого цикла.

Более 15 лет Cisco приближает экологичное будущее — сокращает вредные выбросы и отходы, создает более эффективные продукты, достигает значимых целей.

С 2008 г. Cisco определила и выполнила ряд пятилетних планов по сокращению выбросов парниковых газов категорий 1 и 2 (Scope 1 и Scope 2). Сейчас решается задача по снижению к 2022 г. этих выбросов на 60% по сравнению с 2007 г., одобренная Инициативой научно обоснованных целевых показателей (Science Based Target initiative, SBTi).

В ряде стран Cisco перешла на 100% использование возобновляемой энергии и сейчас реализует программу по доведению к 2022 году уровня потребления электроэнергии из возобновляемых источников минимум до 85%.

По выбросам категории 3 (Scope 3) Cisco в 2019 г. шла с опережением графика на один год, сократив выбросы CO 2 по всей технологической цепочке на 1 млн метрических тонн благодаря ряду мероприятий, включая повышение доли морских перевозок, изменение упаковки и внесение пунктов по энергетическому менеджменту в контракты с партнерами-производственниками. После этого компания поставила новую цель: сократить относящиеся к технологической цепочке выбросы категории 3 на 30% в абсолютном исчислении к 2030 г. по сравнению с 2019 г.

по всей технологической цепочке на 1 млн метрических тонн благодаря ряду мероприятий, включая повышение доли морских перевозок, изменение упаковки и внесение пунктов по энергетическому менеджменту в контракты с партнерами-производственниками. После этого компания поставила новую цель: сократить относящиеся к технологической цепочке выбросы категории 3 на 30% в абсолютном исчислении к 2030 г. по сравнению с 2019 г. Cisco внесла в планы разработку продуктов и упаковки с учетом возможности их вторичного использования, обеспечения эффективности и восстановления ресурсов. Сейчас Cisco внедряет принципы конструирования замкнутого цикла (Circular Design Principles), на основе которых к 2025 г. будут производиться 100% продуктов и упаковки. Cisco продолжает совершенствовать программы по обслуживанию, возврату и восстановлению оборудования, поддерживая программу возврата, объявленную генеральным директором Чаком Роббинсом (Chuck Robbins) на Всемирном экономическом форуме в 2018 г. в рамках инициативы PACE Capital Equipment Coalition.

Дополнительная информация о действиях Cisco по обеспечению экологии завтрашнего дня доступна на странице https://www.cisco.com/c/en/us/about/csr.html.