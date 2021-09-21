Из-за колебаний на бирже пять крупных IT-компаний потеряли более 600 млрд. долларов стоимости

Пять крупнейших технологических компаний США — Alphabet, Amazon, Apple, Facebook и Microsoft –в совокупности потеряли более 600 млрд. долларов рыночной капитализации с момента пика индекса Nasdaq 100, который пришелся на 7 сентября, пишет Bloomberg.

Постепенное снижение стоимости акций ускорилось 20 сентября, когда ценные бумаги Amazon обвалились на 4,4%. Facebook потеряла более 4% стоимости.

Примерно год назад, произошла подобная ситуация. Тогда IT-компании, за время пандемии подорожали более чем на 70%, кратковременно потеряли в цене перед достижением новых рекордных максимумов.

Вчерашнее падение цен на акции было вызвано целым рядом факторов. А также неопределенностью, связанной с потенциальным провалом китайской компании Evergrande, работающей в сфере недвижимости.