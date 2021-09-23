iQOO Z5: 120 Hz экран, Snapdragon 778G, 64 Мп камера и аккумулятор 5000 мА•ч

Компания iQOO представила производительный смартфон Z5. Новинка поддерживает работу в сотовых сетях 5G. Устройство получило 6,67-дюймовый дисплей разрешением Full HD+, соотношением сторон 20:9, поддержкой HDR10 и 100% охватом цветового пространства DCI-P3. Частота обновления панели достигает 120 Hz, частота дискретизации сенсорного слоя – 240 Hz.

Смартфон построен на базе восьмиядерного процессора Snapdragon 778G, работающий в паре с оперативной памятью стандарта LPDDR5 и быстрым накопителем UFS 3.1. За графику отвечает ускоритель Adreno 642L.

Основная камера представлена тремя модулями: 64 Мп Samsung GW3 (f/1.8), 8 Мп блоком с широкоугольной оптикой (119 градусов) и 2 Мп макромодулем. Фронтальная камера разрешением 16 Мп поддерживает функцию распознавания лиц для разблокировки устройства.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой 44-ваттной зарядки. В оснащение входят 5G SA/NSA, адаптеры Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, порт USB Type-C, стереодинамики и аудиоразъем 3,5 мм. Сканер отпечатков пальцев находится в боковой части корпуса. Габариты составляют 164,70 × 76,68 × 8,49 мм, вес — 195 гр. Новинка работает под управлением операционной системы Origin OS 1.0 на основе Android 11.

Стоимость смартфона iQOO Z5:

8/128 Gb – 293 доллара;

8/256 Gb – 325 долларов;

12/256 Gb – 355 долларов.

В продажу поступит 28 сентября.