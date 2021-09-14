iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max получили 120 Hz экраны, более емкие аккумуляторы и профессиональные камеры

Кроме базовой модели iPhone 13 и iPhone 13 mini компания Apple сегодня представила дорогие и мощные iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. iPhone 13 Pro получил 6,1” дисплей, а iPhone 13 Pro Max — дисплей диагональю 6,7”. Впервые смартфоны Apple получили дисплеи ProMotion с частотой обновления изображения, которая может меняться в пределах от 10 до 120 Hz. Вырез для системы фронтальных камер уменьшился в размерах на 20%. К сожалению, технология Always on Display так и не появилась в этих моделях, но зато эти смартфоны теперь будут впервые доступны в новом голубом цвете,

Оба смартфона стали немного толще по сравнению с предыдущим поколением потому, что они получили увеличенные аккумуляторы (3095 и 4352 мА ч соответственно). В Apple заявляют, что iPhone 13 Pro обеспечивает на 1,5 часа больше времени автономной работы, чем iPhone 12 Pro, а iPhone 13 Pro Max работает на 2,5 часа дольше, чем iPhone 12 Pro Max. Новинки могут оснащаться 128 Gb, 256 Gb, 512 Gb и 1 Тb встроенной памяти.

Смартфоны базируются на однокристальной системе Apple A15 Bionic, которая установлена в iPhone 13 и iPhone 13 mini. Модуль камеры на задней панели стал больше, при этом телефоны обзавелись новыми профессиональными функциями камеры. Они получили 77-мм телеобъектив с трехкратным оптическим зумом. Сверхширокоугольная камера работает на 92% эффективнее при слабом освещении, максимальная диафрагма составляет f/1.8, есть автофокус и 6-элементный объектив. Широкоугольная камера получила диафрагму f/1.5. Она снимает в 2,2 раза лучше при слабом освещении. Ночной режим доступен для всех трех объективов, кроме того, добавлены новые функции макросъемки. Кроме того, на iPhone 13 и iPhone 13 Pro появились новые «Фотографические стили». iPhone 13 Pro имеет кинематографический режим для съемки видео с размытием фона. Другие функции включают отслеживание фокуса и возможность регулировки фокуса после записи. Есть макросъемка замедленного видео на сверхширокоугольную камеру.

Цена iPhone 13 Pro стартует от 999 долларов, а iPhone 13 Pro Max — от 1099 долларов.