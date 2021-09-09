Intel выпустил процессоры Xeon E-2300 семейства Rocket Lake

Компания Intel представила линейку серверных процессоров Xeon E-2300 семейства E-2300. Она включает десять моделей с 4-мя, 6-ю или 8-ю ядрами. Расчетная тепловая мощность процессоров составляет от 65 Вт до 95 Вт. Они принадлежат к 14-нм семейству Rocket Lake и поддерживаются материнскими платами LGA1200 с наборами логики Intel C250.

Все процессоры Intel Xeon, начиная с семейства Intel Xeon E начального уровня, позволяют обеспечить надлежащую работу ИТ-инфраструктуры предприятия. Вместе с ростом бизнеса и увеличением его потребностей растет портфель процессоров Intel Xeon с возможностями масштабирования их производительности. Локальные серверы и облачные серверные платформы без операционной системы на процессорах Intel Xeon E обеспечивают возможности для защиты и поддержки растущего и меняющегося бизнеса.

Благодаря увеличению тактовой частоты до 5,1 GHz с технологией Intel Turbo Boost и скорости памяти на 23% процессоры Intel Xeon E-2300 обеспечивают прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением Intel Xeon E до 17%. В сочетании с набором микросхем серии Intel C250 эта платформа обеспечивает достаточную пропускную способность и скорость ввода-вывода с такими возможностями как интерфейс PCIe 4.0, поддержка большего числа линий PCIe 3.0, USB 3.2 2×2 (20 Гбит/с) и SATA 3.0. Эта платформа также проверена на совместимость с современными серверными операционными системами, включая Windows Server 2022.

Компания уже начала отгружать процессоры Intel Xeon E-2300 своим партнерам.