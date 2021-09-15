IDC: продажи игровых ПК в регионе EMEA растут

Специалисты аналитической компании IDC опубликовали статистику продаж игровых ПК за первое полугодие 2021 года в регионе EMEA. Несмотря на перебои с поставками электронных компонентов, рынок продемонстрировал существенный прирост продаж по сравнению с прошлым годом.

Всего за второй квартал 2021 года в регионе, включающем страны Европы, Ближнего Востока и Африки, было отгружено 2,5 млн. игровых компьютеров, что на 10,8% больше, чем за тот же период 2020 года. Эксперты IDC прогнозируют сохранение положительной динамики и на весь остаток года: примерно на 6,1% в третьем квартале, и на 4,8% в четвертом.

Наибольшее количество покупателей игровых ПК – те, которые находятся на «удаленной» работе. Кроме того, улучшению продаж способствуют и растущие системные требования новых игр.

Согласно прогнозу IDC, недостаток компонентов вынуждает производителей переключиться с сегмента ноутбуков на рынок игровых десктопов. Продажи первых за второй квартал выросли на 4,9%, а вторых — на 14,7%.

Аналитики ожидают, что к 2025 году продажи игровых ПК в регионе EMEA достигнут рекордных показателей в 11,4 млн. единиц.