IDC: мировые расходы на ИИ в период с 2021 по 2025 год покажут среднегодовой темп роста 24,5%

Согласно прогнозу, подготовленном специалистами аналитической компании IDC, мировые расходы на системы искусственного интеллекта вырастут с 85,3 млрд. долларов в 2021 году до более чем 204 млрд. долларов в 2025 году. Среднегодовой темп роста в период с 2021 по 2025 год составит 24,5%.

Отмечается, что предприятия и организации во всех отраслях наращивают инвестиции в искусственный интеллект (ИИ), чтобы создать конкурентное преимущество за счет лучшего понимания клиентов, повышения эффективности сотрудников и ускорения инноваций.

Две отрасли, которые в течение прогноза будут больше всего тратить на ИИ — это розничная торговля и банковское дело, при этом в первой расходы будут расти немного более быстрыми темпами. Они будут в основном сосредоточены на решениях, улучшающих качество обслуживания клиентов за счет автоматизированного обслуживания и механизмов рекомендаций. Банковская отрасль направит большую часть своих инвестиций в ИИ на снижение рисков с помощью приложений для автоматизированного анализа угроз и анализа мошенничества.

Третья по величине отрасль по расходам на ИИ — дискретное производство, будет инвестировать в основном в решения по управлению качеством и автоматизированному профилактическому обслуживанию.