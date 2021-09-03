Hyundai показала новый кроссовер Casper длиной всего 3,5 м

Компания Hyundai представила в Южной Корее свой новый кроссовер. Модель получила название Hyundai Casper – это самый маленький кроссовер компании. Автомобиль назван в честь трюка Casper Flip, который выполняется на скейтборде. Доска переворачивается в воздухе: так же, как Hyundai Casper должен перевернуть рынок доступных кроссоверов. Разумеется, в компании понимают, что название все равно будет вызывать ассоциации с киношно-мультяшным персонажем – недаром в промо-видео засвечено привидение (но «классическое», а не из фильма).

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Габариты Hyundai Casper составляют 3595 х 1595 х 1575 мм при колесной базе 2400 мм. Kia Picanto отличается только уменьшенной до 1485 мм высотой, в остальном по габаритам они повторяют друг друга. Для сравнения, размеры хэтчбека Hyundai i10: 3670 х 1680 х 1480 мм, колесная база – 2425 мм.

Hyundai Casper построен на той же платформе K1, что и Kia Picanto. Привод может быть только передним. В Корее заявлены два бензиновых двигателя – атмосферный 1.0 MPI (75 л.с.) и турбомотор 1.0 T-GDI (99 л.с).

Фирменной особенностью дизайна Casper являются большие круглые светодиоды на переднем бампере, входящие в состав раздельных фар. Базовая модель имеет конструкцию параметрической решетки, окрашенной в серебристый цвет, в то время как у турбоверсии решетка черная, с дополнительными круглыми воздухозаборниками для промежуточного охладителя.

На корейский рынок Hyundai Casper выйдет до конца текущего года. Прием заказов уже открыт. Автомобиль также должен появиться в Европе, а чуть позже производитель планирует выпустить его электрическую версию.