17.09.2021

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Hyundai планирует запустить сеть летающих такси в 65 городах мира

Hyundai Urban-Air Port

Компании Hyundai и Urban-Air Port планируют совместно создать сеть летающих такси в 65 городах мира. Будут охвачены Великобритания, США, Франция, Германия, Австралия, Скандинавия, Южная Корея и Юго-Восточная Азия. Об этом пишет Bloomberg.

Первая станция должна открыться в 2022 году в Ковентри, Англия. Следующие базы летающих такси в этом же году планируют открыть в центре Лондона и Лос-Анджелесе. Лондонская станция такси появится в торговом районе Вест-Энд или в финансовом центре Сити.

«Сектор растет, и мы знаем, что будущее с электрическими летательным аппаратами и беспилотными такси в городах совсем скоро станет реальностью. Но этого может и не произойти, если у нас не будет нужной инфраструктуры как на земле, так и в воздухе», – заявил основатель Urban-Air Port, Рики Сандху (Ricky Sandhu).

В ближайшие пять лет Urban-Air Port планирует создать сеть из более чем 200 летающих такси по всему миру. Заряжаются такси с помощью водородных топливных элементов.

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