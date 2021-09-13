Huawei выпустила настольный компьютер MateStation S на базе AMD Ryzen 7

Компания Huawei выпустила в Китае новый настольный компьютер MateStation S. Десктоп выполнен в компактном корпусе, габариты составляют 293 x 93 x 315,5 мм.

В зависимости от конфигурации, Huawei MateStation S поставляется с процессором AMD Ryzen 5 4600G или AMD Ryzen 7 4700G с интегрированной графикой. Объем оперативной памяти составляет 8 или 16 Gb, емкость твердотельного накопителя — 512 Gb.

Десктоп поддерживает функции совместной работы со смартфонами бренда, благодаря чему его можно использовать для связи двух экранов, передачи файлов и редактирования документов между устройствами. Набор интерфейсов включает порты USB Type-A, USB Type-C, D-Sub (VGA), Ethernet и 3,5-мм разъем для наушников. Компьютер работает под управлением операционной системы Microsoft Windows 10.

Версия Huawei MateStation S на базе AMD Ryzen 5 4600G с 8 Gb ОЗУ стоит 604 доллара, а вариант c AMD Ryzen 7 4700G с 16 Gb ОЗУ – 790 долларов.