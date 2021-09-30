Huawei Sound SE: smart-колонка на базе HarmonyOS

Компания Huawei представила в Китае новую smart-колонку Sound SE, разработанную в сотрудничестве с экспертами французского производителя аудиотехники Devialet. Новинка получила цилиндрический корпус с элементами управления и подсветкой на верхней части.

В оснащение входит качественная акустическая система с тремя полнодиапазонными излучателями, сабвуфером и двумя пассивными радиаторами. Применяются акустическая архитектура Devialet Push-Push и технология Devialet SAM. Колонка поддерживает беспроводное подключение по Bluetooth 4.2 и Wi-Fi. Есть также стандартный 3,5-мм разъем для проводного подключения.

Имеется поддержка быстрого подключения к смартфонам, планшетам и другим устройствам без необходимости использования дополнительных приложений. В качестве программной платформы применяется фирменная операционная система HarmonyOS 2.0. Пользователи смогут работать с различными интеллектуальными голосовыми ассистентами.

Предлагаются версии в двух цветовых исполнениях — полностью черном и белом с золотистыми элементами. В Китае Huawei Sound SE будет доступна по цене 139 долларов.