Huawei представила свой первый smart-принтер PixLab X1 на базе HarmonyOS

Компания Huawei сегодня официально представила свое первое многофункциональное устройство – PixLab X1. В компактном корпусе умещается монохромный лазерный принтер, копир и сканер.

PixLab X1 работает под управлением HarmonyOS и лишено физических клавиш: управление осуществляется при помощи большой сенсорной панели. Для того, чтобы устройство начало работать, нужно просто прикоснуться к экрану.

Принтер печатает со скоростью до 28 страниц в минуту, максимальное разрешение сканирования – 1200 точек на дюйм. Тонера в картридже хватает на 1500 отпечатков. Устройство поддерживает различные варианты подключения и взаимодействия с компьютерами и мобильными устройствами.

С помощью беспроводной технологии NFC к принтеру можно одним касанием подключить смартфон для удаленного обмена файлами и печати в любое время из любого места.

Стоимость Huawei PixLab X1 составляет 295 долларов. Для МФУ предусмотрено два картриджа: цена одного – 15,5 долларов, другого – 45 долларов.