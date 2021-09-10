Huawei представила прототип автомобильного дисплея с функциями дополненной реальности

Компания Huawei представила на IAA Mobility 2021 в Мюнхене прототип проекционного дисплея с функциями дополненной реальности. Решение имеет рабочее название AR HUD Enhanced Display. Дисплей позволяет превратить лобовое стекло автомобиля в интеллектуальный экран.

Подобная технология уже используется в военных самолетах, выводя перед глазами пилота скорость, высоту и другую важную информацию. Huawei считает, что с помощью этого решения автопроизводители смогут объединить новые технологии, безопасность и развлечения, чтобы подарить новые впечатления от вождения.

Чтобы не мешать обзору водителя и не отвлекать его, компания планирует встраивать соответствующую систему в глубине передней панели автомобиля перед ветровым стеклом, проецируя на него изображение, определяемое полем 13 × 5 градусов. Для водителя формируемое изображение будет эквивалентно картинке на 70-дюймовом дисплее, воспринимаемой с расстояния 7,5 метров. Угловое разрешение проекционного устройства достигает 100 точек на градус.

AR HUD Enhanced Display сможет предлагать навигационную информацию, такую как расстояние до цели, информацию о количестве полос на предстоящей дороге, прогноз погоды и другую информацию. Технология может очень пригодиться при езде ночью, при плохой освещенности, во время тумана и дождя. Кроме того, дисплей также сможет предложить систему трехмерного картографирования, которая предлагает информацию о парковках, ресторанах, магазинах, заправочных станциях и о многом другом в режиме реального времени.