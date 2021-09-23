Huawei nova 9 и nova 9 Pro – смартфоны на HarmonyOS с мощной зарядкой

Компания Huawei представила два новых смартфона среднего класса — nova 9 и nova 9 Pro. Главные отличия между моделями заключаются в диагонали экрана, фронтальной камере, емкости аккумулятора и скорости зарядки.

nova 9 получил 6,57-дюймовый OLED-экран разрешением Full HD+. Частота обновления составляет 120 Hz, частота опроса сенсорного слоя — 300 Hz. Заявлен 100% охват цветового пространства DCI-P3. Модель nova 9 Pro оснащена 6,72-дюймовым OLED-экраном разрешением 2767 × 1236 пикселей. Оба смартфона основаны на процессоре Qualcomm Snapdragon 778G. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, емкость накопителя – 128 или 256 Gb.

Основная камера у обоих устройств одинаковая: 50 Мп (f/1.9), сверхширокоугольный модуль на 8 Мп, 2 Мп макрообъетив и 2 Мп датчик глубины. nova 9 имеет один 32 Мп фронтальный датчик, в то время как старшая модель предлагает два таких сенсора, один из которых дополнен сверхширокоугольной оптикой.

Базовая модель оснащена аккумуляторной батареей на 4300 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки на 66 Вт. Pro-версия оборудована аккумулятором на 4000 мА·ч, который поддерживает 100 Вт зарядку. Заявляется, что старшая модель способна полностью зарядиться за 20 минут. В оснащение входят 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, NavIC, Type-C (USB 2.0), NFC. Сканер отпечатков пальцев в экране. Новинки работают под управлением HarmonyOS 2.0.1. Габариты nova 9: 160 х 73,7 х 7,8 мм, вес – 175 гр. nova 9 Pro — 163,4 х 74,4 х 8 мм, вес – 186 гр.

Стоимость nova 9/nova 9 Pro: